Ramalan Shio Babi di Tahun 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

JawaPos.com – Memasuki bulan November, tahun 2026 tinggal menyisakan beberapa pekan saja. Banyak orang mulai menengok kembali ramalan yang berlaku sepanjang tahun ini.

Bagi pemilik Shio Babi, sisa waktu ini tetap penuh peluang yang layak dimanfaatkan. Kamu bisa memakainya untuk menata langkah sebelum tahun baru tiba.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Sabtu (7/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Babi di tahun 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Peruntungan finansial kamu tahun ini hanya berkisar 31 persen, jadi sikap hati-hati dibutuhkan sampai tahun berganti.

Karena itu, tetapkan target tabungan yang nilainya kelipatan tiga agar progresnya lebih mudah dipantau setiap bulan.

Jika ingin berinvestasi, pilih aset yang stabil dengan nominal kecil dan jangan terburu-buru mengambil keputusan besar.

Godaan belanja dadakan akan banyak muncul menjelang akhir tahun, jadi kendalikan keinginan membeli barang tidak penting.

Diskon besar-besaran sering membuat dompet jebol, padahal kebutuhan pokok keluarga sebenarnya sudah lama tercukupi dengan baik.