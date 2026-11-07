Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Sabtu, 7 November 2026: Jaga Kebugaran di Tengah Kesibukan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Sabtu, 7 November 2026, perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama ketika aktivitas sehari-hari mulai menyita banyak waktu dan tenaga.
Keinginan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan sekaligus mungkin membuat Gemini kurang memperhatikan kebutuhan tubuh untuk beristirahat.
Jika kebiasaan tersebut terus dilakukan, tubuh berpotensi lebih cepat merasa lelah dan kurang nyaman ketika menjalani rutinitas.
Gemini sebaiknya mulai mengatur aktivitas dengan lebih terarah agar tidak terus-menerus memaksakan diri ketika pekerjaan sedang menumpuk.
Terlalu lama duduk atau mempertahankan posisi tubuh yang sama selama bekerja dapat membuat otot terasa kaku dan mengurangi kenyamanan saat beraktivitas.
Karena itu, cobalah memberikan jeda secara berkala dengan berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan.
Kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu tubuh tetap aktif meskipun sebagian besar pekerjaan dilakukan dalam posisi duduk.
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Jawa Pos
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