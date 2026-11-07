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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 8 November 2026 | 03.09 WIB

Ramalan Shio Tikus di Tahun 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Tikus. (Magnific) - Image

Ramalan Shio Tikus. (Magnific)

JawaPos.com – Memasuki November, ramalan Shio Tikus untuk 2026 menjadi panduan menarik bagi kamu yang penasaran.

Tahun Kuda Api memang menghadirkan dinamika baru bagi setiap pemilik lambang hewan ini.

Meski waktu tersisa tinggal dua bulan, masih ada banyak hal yang bisa kamu siapkan. Gambaran mengenai keuangan, kesehatan, karier, dan cinta dirangkum berikut ini secara sederhana.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Sabtu (7/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus di tahun 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Menjelang akhir tahun, keputusan keuangan sebaiknya diambil secara terukur dengan satu langkah saja pada satu waktu.

Hindari belanja impulsif dan biasakan mencatat setiap pengeluaran agar arus uangmu tetap terkendali sepanjang tahun ini.

Peluang keuntunganmu tercatat di angka 71 persen, tetapi hanya terwujud jika kamu disiplin menabung secara rutin.

Editor: Novia Tri Astuti
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