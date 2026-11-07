Ramalan Zodiak Capricorn di Tahun 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Coolvector)
JawaPos.com – Memasuki November, ramalan Zodiak Capricorn 2026 jadi bahan menarik untuk menutup tahun dengan langkah lebih matang.
Sepanjang tahun ini, Capricorn dikenal sebagai sosok disiplin yang dituntut lebih bertanggung jawab dalam banyak hal.
Dalam ramalan ini, keuangan, kesehatan, karier, dan cinta menjadi empat bidang utama yang paling banyak disorot.
Setiap bidang membawa pesan berbeda, tetapi semuanya menekankan pentingnya kesabaran, keseimbangan, dan perencanaan yang sangat rapi.
Dilansir dari laman Astrotalk pada Sabtu (7/11), dijelaskan mengenai ramalan Zodiak Capricorn di tahun 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.
1. Keuangan
Kondisi keuangan kamu cenderung aman karena perencanaan yang hati-hati mendukung pertumbuhan harta secara bertahap dan stabil.
Penghasilan kamu diperkirakan tetap stabil dari awal tahun sampai menjelang akhir tahun ini tanpa guncangan berarti.
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Jawa Pos
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