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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 6 November 2026 | 03.21 WIB

Rezeki Makin Lancar, 3 Shio Ini Disebut Sedang Dikelilingi Energi Keberuntungan

3 Shio yang Diikuti Dewi Rezeki Mulai Bulan Ini

JawaPos.com – Pergantian bulan kerap dipercaya membawa perubahan energi yang dapat memengaruhi perjalanan hidup seseorang, termasuk dalam urusan pekerjaan, keuangan, dan keberuntungan.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki karakter serta peruntungan yang berbeda-beda. Ada kalanya beberapa shio dipercaya sedang berada dalam periode yang lebih menguntungkan dibandingkan lainnya.

Pada bulan ini, tiga shio disebut-sebut memperoleh pancaran energi positif dari Dewi Rezeki. Mereka diramalkan memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan peluang baru, meningkatkan penghasilan, hingga meraih pencapaian yang selama ini diharapkan.

Peruntungan tersebut konon bisa datang melalui berbagai jalan, mulai dari perkembangan bisnis, kesempatan karier, hingga bantuan dari orang-orang di sekitar.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut tiga shio yang dipercaya sedang berada dalam naungan Dewi Rezeki dan berpeluang menikmati bulan penuh keberuntungan.

1. Shio Naga

Shio Naga sejak lama dikenal sebagai lambang kekuatan, kewibawaan, dan kemakmuran dalam kepercayaan astrologi Tiongkok.

Pada bulan Oktober, shio ini diramalkan memperoleh energi keberuntungan yang mendukung berbagai rencana dan usaha yang sedang dijalankan.

Peluang untuk mengembangkan bisnis, memulai proyek baru, maupun memperluas jaringan kerja diprediksi semakin terbuka. Usaha yang sebelumnya berjalan lambat bahkan dipercaya berpotensi menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Bagi Shio Naga yang sedang merintis usaha, periode ini dianggap sebagai kesempatan untuk meningkatkan pencapaian. Keuntungan juga diramalkan bisa datang dari peluang sederhana yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan.

Selain urusan finansial, kemampuan Shio Naga dalam membangun relasi juga disebut menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilannya.

Dukungan dari orang-orang berpengaruh berpotensi membuka jalan menuju kesempatan yang lebih besar.

Meski demikian, Shio Naga disarankan tetap menjaga sikap rendah hati, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang datang.

2. Shio Kuda

Setelah melewati periode yang dipenuhi tantangan dan ketidakpastian, Shio Kuda diramalkan mulai memasuki fase kehidupan yang lebih menjanjikan.

Bulan Oktober dipercaya membawa dorongan positif bagi mereka untuk kembali bergerak dan memperjuangkan berbagai target yang sempat tertunda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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