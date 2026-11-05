Dari Kerja Keras Menuju Kekayaan, 8 Weton Ini Diprediksi Berjaya Sepanjang 2026

Ilustrasi weton yang beruntung di tahun 2026 dan rezekinya berkembang pessat hingga jadi OKB JawaPos.com – Pergantian tahun kerap menjadi momen bagi banyak orang untuk menaruh harapan baru, termasuk mengenai kondisi keuangan dan keberuntungan. Tidak sedikit masyarakat yang mencari gambaran tentang peluang rezeki serta kesuksesan yang mungkin datang pada tahun mendatang. Dalam budaya Jawa, weton masih dipercaya mempunyai kaitan dengan watak, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Perhitungan berdasarkan perpaduan hari dan pasaran kelahiran tersebut menjadi bagian dari tradisi Primbon Jawa yang diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan kepercayaan tersebut, ada sejumlah weton yang dianggap mempunyai karakter kuat, ketekunan, serta potensi keberuntungan dalam urusan finansial. Bahkan, beberapa di antaranya dipercaya berpeluang mengalami peningkatan ekonomi hingga mencapai kehidupan yang lebih mapan. Dilansir dari laman Bara Raja Cirebon, terdapat delapan weton yang diramalkan memperoleh keberuntungan besar sepanjang 2026. Menurut penafsiran Primbon Jawa, pemilik weton berikut disebut mempunyai peluang menikmati perkembangan rezeki dan kesuksesan yang lebih baik. Baca Juga:Rezeki Mengalir Deras! 8 Weton Ini Disebut Pembawa Keberuntungan dan Kekayaan 1. Weton Senin Wage Senin Wage termasuk weton yang dikenal mempunyai karakter sabar, kuat menghadapi tekanan, dan tidak gampang menyerah ketika menghadapi kesulitan. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton ini berada di bawah naungan Tunggak Semi Sangerwaringin yang dikaitkan dengan keberkahan serta keteguhan dalam menjalani kehidupan. Pemilik weton ini biasanya tidak mudah kehilangan semangat meskipun hasil yang diharapkan belum terlihat. Mereka cenderung memilih terus berusaha daripada menyerah ketika menemui hambatan. Pada 2026, Senin Wage diramalkan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kondisi finansial. Pekerjaan maupun usaha yang selama ini dijalankan dipercaya berpotensi menunjukkan perkembangan positif. Perjuangan yang dilakukan secara konsisten juga diyakini dapat membuka kesempatan memperoleh penghasilan lebih besar. Dengan ketekunan dan kemampuan menjaga kestabilan keuangan, weton ini disebut berpeluang menikmati kehidupan yang semakin sejahtera. 2. Weton Kamis Wage Pemilik weton Kamis Wage dikenal memiliki semangat juang tinggi dan ketahanan mental ketika menghadapi berbagai persoalan. Dalam perhitungan Primbon Jawa, weton ini berada di bawah pengaruh Bumi Kapetak yang melambangkan kekuatan, ketangguhan, serta kemampuan bertahan dalam keadaan sulit. Karakter tersebut membuat mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak gampang menyerah. Ketika satu jalan mengalami hambatan, mereka cenderung mencari alternatif lain untuk mencapai tujuan. Memasuki 2026, Kamis Wage dipercaya akan mendapatkan peluang yang dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan ekonomi. Kesempatan mengembangkan pekerjaan, membangun usaha, maupun memperoleh kepercayaan baru diprediksi menjadi salah satu jalan menuju keberhasilan. Jika mampu mempertahankan kedisiplinan dan tidak mudah putus asa, pemilik weton ini diyakini berpeluang merasakan hasil dari perjuangan panjangnya. Peningkatan kesejahteraan pun menjadi gambaran keberuntungan yang dikaitkan dengan Kamis Wage. 3. Weton Sabtu Kliwon Sabtu Kliwon merupakan weton dengan jumlah neptu 17 yang dalam tradisi Primbon Jawa sering dikaitkan dengan karakter tegas, disiplin, dan mempunyai jiwa kepemimpinan. Pemiliknya juga dikenal memiliki kepedulian terhadap orang lain serta kecenderungan untuk bersikap dermawan.