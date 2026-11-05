Penuh Aura Positif, 6 Weton Ini Disebut Berpeluang Besar Meraih Kesuksesan Hidup

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton masih menjadi salah satu hal yang kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, hingga perjalanan kehidupan seseorang. Perhitungan hari lahir berdasarkan kalender Jawa ini dipercaya menyimpan makna tersendiri mengenai potensi dan watak pemiliknya.

Sebagian weton bahkan diyakini mempunyai keistimewaan berupa karakter positif, semangat pantang menyerah, serta kemampuan melihat peluang dalam berbagai keadaan. Sifat-sifat tersebut sering dihubungkan dengan kemudahan seseorang dalam membangun kehidupan yang lebih baik.

Dilansir dari berbagai penafsiran dalam Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya mempunyai potensi besar untuk mencapai keberhasilan, kemakmuran, dan kehidupan yang lebih sejahtera. Meski demikian, kepercayaan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan bukan kepastian mengenai nasib seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Algoritma Alam Weton, terdapat enam weton yang disebut-sebut memiliki karakter istimewa dan dipercaya mempunyai peluang besar untuk meraih kehidupan gemilang. Berikut ulasannya.

1. Selasa Kliwon Orang yang lahir pada Selasa Kliwon dikenal memiliki karakter pekerja keras dan semangat tinggi dalam menjalani berbagai aktivitas. Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan, sehingga mampu bertahan dalam situasi yang penuh tantangan.

Selain itu, pemilik weton ini dipercaya mempunyai kepekaan intuisi yang cukup kuat. Kemampuan tersebut membuat mereka lebih mudah memahami keadaan sebelum menentukan langkah yang akan diambil.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, Selasa Kliwon memiliki neptu 11. Weton ini juga kerap dikaitkan dengan daya tarik pribadi yang mampu membuka kesempatan baru dalam kehidupan.

Perpaduan antara ketekunan, kecermatan, dan keyakinan diri dipercaya menjadi modal penting bagi mereka untuk mencapai berbagai target. Tidak mengherankan jika Selasa Kliwon sering digambarkan sebagai sosok yang memiliki potensi untuk berkembang dan meraih kesuksesan.

2. Jumat Pahing Jumat Pahing termasuk weton yang dipercaya mempunyai pancaran energi positif. Pemiliknya sering digambarkan sebagai pribadi yang menyenangkan, optimistis, dan mampu menciptakan suasana nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain.