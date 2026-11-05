Penuh Aura Positif, 6 Weton Ini Disebut Berpeluang Besar Meraih Kesuksesan Hidup

weton yang dikenal tanpa hambatan menuju kehidupan gemilang dan kejayaan./ Freepik/ katemangostar
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton masih menjadi salah satu hal yang kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, hingga perjalanan kehidupan seseorang. Perhitungan hari lahir berdasarkan kalender Jawa ini dipercaya menyimpan makna tersendiri mengenai potensi dan watak pemiliknya.
Sebagian weton bahkan diyakini mempunyai keistimewaan berupa karakter positif, semangat pantang menyerah, serta kemampuan melihat peluang dalam berbagai keadaan. Sifat-sifat tersebut sering dihubungkan dengan kemudahan seseorang dalam membangun kehidupan yang lebih baik.
Dilansir dari berbagai penafsiran dalam Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya mempunyai potensi besar untuk mencapai keberhasilan, kemakmuran, dan kehidupan yang lebih sejahtera. Meski demikian, kepercayaan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan bukan kepastian mengenai nasib seseorang.
Dilansir dari akun YouTube Algoritma Alam Weton, terdapat enam weton yang disebut-sebut memiliki karakter istimewa dan dipercaya mempunyai peluang besar untuk meraih kehidupan gemilang. Berikut ulasannya.
Orang yang lahir pada Selasa Kliwon dikenal memiliki karakter pekerja keras dan semangat tinggi dalam menjalani berbagai aktivitas. Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan, sehingga mampu bertahan dalam situasi yang penuh tantangan.
Selain itu, pemilik weton ini dipercaya mempunyai kepekaan intuisi yang cukup kuat. Kemampuan tersebut membuat mereka lebih mudah memahami keadaan sebelum menentukan langkah yang akan diambil.
Dalam kepercayaan Primbon Jawa, Selasa Kliwon memiliki neptu 11. Weton ini juga kerap dikaitkan dengan daya tarik pribadi yang mampu membuka kesempatan baru dalam kehidupan.
Perpaduan antara ketekunan, kecermatan, dan keyakinan diri dipercaya menjadi modal penting bagi mereka untuk mencapai berbagai target. Tidak mengherankan jika Selasa Kliwon sering digambarkan sebagai sosok yang memiliki potensi untuk berkembang dan meraih kesuksesan.
Jumat Pahing termasuk weton yang dipercaya mempunyai pancaran energi positif. Pemiliknya sering digambarkan sebagai pribadi yang menyenangkan, optimistis, dan mampu menciptakan suasana nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain.
Dalam menjalani kehidupan, mereka diyakini memiliki kemampuan untuk menghadapi kesulitan dengan sudut pandang yang lebih terbuka. Situasi yang awalnya terlihat sebagai hambatan justru dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk berkembang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan
Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022