Rezeki Mengalir Deras! 8 Weton Ini Disebut Pembawa Keberuntungan dan Kekayaan

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton masih menjadi salah satu bagian penting yang kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, hingga perjalanan hidup seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran ini dipercaya mempunyai makna tersendiri dalam menggambarkan potensi kehidupan pemiliknya.

Melalui penafsiran Primbon Jawa, setiap weton diyakini mempunyai karakter dan simbol keberuntungan yang berbeda. Beberapa di antaranya bahkan sering dikaitkan dengan kemudahan memperoleh penghasilan, kelancaran usaha, serta kemampuan membangun kehidupan ekonomi yang lebih mapan.

Dilansir dari laman Pandawa Cirebon, terdapat delapan weton yang dipercaya mempunyai peruntungan baik dalam urusan rezeki. Mereka digambarkan memiliki peluang untuk menikmati kehidupan berkecukupan berkat karakter positif dan energi keberuntungan yang melekat pada wetonnya.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, delapan weton tersebut bahkan diibaratkan mempunyai sumur rezeki yang tidak mudah kering. Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut penjelasan lengkapnya.

1. Minggu Wage Minggu Wage dikenal sebagai weton yang memiliki gambaran kepribadian pekerja keras, bertanggung jawab, dan mempunyai kepedulian sosial tinggi. Pemilik weton ini biasanya digambarkan senang membantu orang lain tanpa terlalu mengharapkan balasan.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, Minggu Wage berada di bawah naungan Lintang Waluku. Simbol tersebut kerap dikaitkan dengan ketekunan, kesungguhan, dan kemampuan membangun kehidupan melalui usaha sendiri.

Sifat ulet yang dimiliki membuat mereka dipercaya mampu menghadapi berbagai tantangan dalam mencari penghasilan. Selain itu, sikap dermawan juga dianggap menjadi salah satu karakter yang membawa keberkahan dalam kehidupan sosialnya.

Apabila mampu mempertahankan kedisiplinan dan mengelola keuangan dengan bijak, pemilik Minggu Wage diyakini berpeluang menikmati kehidupan yang lebih sejahtera hingga usia lanjut.

2. Senin Pahing Weton Senin Pahing dipercaya mempunyai karakter kuat yang dipenuhi semangat kerja, kesabaran, serta keteguhan dalam mencapai tujuan. Mereka umumnya digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah meskipun harus melewati perjalanan panjang untuk memperoleh keberhasilan.