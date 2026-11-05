Seolah Jadi Kesayangan Semesta, 3 Shio Ini Diramal Bakal Bergelimang Rezeki

Ilustrasi orang dengan aura pembawa keberuntungan. (Freepik)
JawaPos.com – Setiap orang mempunyai perjalanan hidup dan pengalaman berbeda dalam meraih kesuksesan. Ada yang harus melewati berbagai rintangan sebelum mencapai kemapanan, sementara sebagian lainnya seolah mendapatkan kesempatan baik pada waktu yang tepat.
Dalam kepercayaan Feng Shui Tiongkok, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan keseimbangan energi alam, karakter, serta simbol yang melekat pada tahun kelahirannya.
Beberapa shio bahkan dipercaya memiliki daya tarik keberuntungan lebih kuat dibandingkan lainnya. Mereka dianggap mempunyai energi positif yang dapat membuka kesempatan dalam urusan pekerjaan, bisnis, hingga kehidupan keluarga.
Tak hanya berkaitan dengan kekayaan materi, shio tertentu juga dipercaya memiliki karisma dan kemampuan menarik hubungan baik yang mendukung perjalanan hidupnya.
Dikutip dari laman Naura Kom, terdapat tiga shio yang dipercaya mempunyai energi keberuntungan istimewa dan berpotensi mendapatkan kelimpahan rezeki. Berikut ulasannya.
Dalam kebudayaan Tiongkok, Naga merupakan simbol kekuatan, kejayaan, kebijaksanaan, dan kewibawaan. Tidak mengherankan jika pemilik Shio Naga sering digambarkan mempunyai karakter istimewa serta potensi besar untuk mencapai kesuksesan.
Mereka dikenal memiliki kepercayaan diri tinggi, keberanian, dan kemampuan memimpin yang cukup menonjol. Ketika mempunyai tujuan, orang dengan shio ini biasanya tidak mudah goyah dalam memperjuangkannya.
Dalam kepercayaan Feng Shui, Shio Naga dengan elemen Tanah maupun Logam dipercaya mempunyai potensi keberuntungan yang kuat dalam urusan pekerjaan dan keuangan.
Keduanya sering dikaitkan dengan karakter yang tegas, penuh perhitungan, serta mampu membangun fondasi kehidupan yang kokoh.
Tidak sedikit ramalan yang menghubungkan Shio Naga dengan kesuksesan sebagai pemimpin, pengusaha, maupun individu yang mempunyai pengaruh besar di lingkungannya.
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