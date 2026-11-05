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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 6 November 2026 | 04.03 WIB

Hoki Seolah Tak Pernah Putus, 3 Shio Ini Diramalkan Punya Jalan Rezeki yang Terbuka Lebar

3 Shio yang Dapat Hoki Besar Setiap Hari Menurut Ilmu Fengshui - Image

3 Shio yang Dapat Hoki Besar Setiap Hari Menurut Ilmu Fengshui

JawaPos.com – Keberuntungan dan kelancaran rezeki menjadi harapan banyak orang dalam menjalani kehidupan. Berbagai kepercayaan tradisional pun kerap digunakan untuk menggambarkan potensi keberuntungan seseorang, salah satunya melalui perhitungan shio dalam ilmu fengshui.

Dalam kepercayaan tersebut, setiap shio memiliki karakter dan unsur energi yang berbeda. Ada yang dikenal cerdas membaca kesempatan, memiliki jiwa kepemimpinan, hingga mampu mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan.

Karakteristik tersebut dipercaya dapat menjadi gambaran mengenai peluang seseorang dalam meraih kemakmuran, baik melalui pekerjaan, bisnis, maupun hubungan sosial.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tiga shio yang dipercaya memiliki energi keberuntungan kuat sehingga diramalkan mudah menemukan jalan menuju rezeki dan kehidupan yang lebih sejahtera.

Berikut tiga shio yang disebut-sebut memiliki hoki melimpah menurut kepercayaan fengshui.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai lambang kecerdasan, kelincahan, dan kemampuan membaca keadaan dengan baik. Mereka dipercaya memiliki naluri yang tajam dalam mengenali kesempatan, bahkan ketika peluang tersebut belum disadari oleh orang lain.

Pemilik shio ini biasanya digambarkan sebagai pribadi yang penuh perhitungan sebelum mengambil tindakan. Mereka tidak mudah terburu-buru, tetapi mampu bergerak cepat ketika melihat kesempatan yang menjanjikan.

Dalam dunia pekerjaan, kemampuan beradaptasi menjadi salah satu keunggulan mereka. Sementara dalam menjalankan bisnis, kecermatan membaca situasi membuat mereka lebih mudah menyusun strategi dan menghindari keputusan yang berisiko.

Dalam fengshui, Shio Tikus juga dikaitkan dengan elemen air yang melambangkan kelancaran dan pergerakan. Unsur tersebut dipercaya menggambarkan rezeki yang terus mengalir selama mereka mampu menjaga keseimbangan hidup.

Apabila tetap mengutamakan kerja keras, bersikap bijaksana, dan tidak mudah tergoda keserakahan, Shio Tikus diyakini memiliki peluang besar untuk menikmati kehidupan yang semakin mapan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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