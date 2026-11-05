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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 6 November 2026 | 03.52 WIB

Hoki Sedang Berpihak, 4 Shio Ini Disebut Bakal Kebanjiran Rezeki Menurut Fengshui

4 Shio Dapat Banyak Rezeki Setiap Hari

JawaPos.com – Keberuntungan dalam urusan keuangan menjadi salah satu hal yang banyak diharapkan setiap orang. Tidak sedikit yang menginginkan penghasilan terus meningkat, usaha berkembang, serta berbagai kesempatan menguntungkan datang silih berganti.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok dan fengshui, setiap shio dipercaya mempunyai karakter serta energi keberuntungan yang berbeda-beda. Ada yang dikenal memiliki semangat kerja tinggi, pandai membaca peluang, hingga mempunyai daya tarik yang membuat orang lain mudah memberikan kepercayaan.

Berdasarkan kepercayaan tersebut, beberapa shio diyakini mempunyai peruntungan finansial yang cukup baik. Rezeki mereka digambarkan bisa datang melalui pekerjaan, bisnis, hubungan sosial, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat empat shio yang diramalkan mempunyai aliran rezeki lancar dan berpeluang mendapatkan keberuntungan setiap hari menurut fengshui.

Berikut daftar shio yang disebut-sebut memiliki peluang besar untuk menikmati kemakmuran.

1. Shio Naga

Naga dikenal sebagai lambang kekuatan, kewibawaan, dan kemakmuran dalam kebudayaan Tiongkok. Tidak mengherankan jika pemilik shio ini sering dikaitkan dengan keberuntungan besar serta kesempatan meraih kesuksesan.

Menurut kepercayaan fengshui, Shio Naga mempunyai energi yang kuat dalam menarik peluang dan membangun pengaruh di lingkungannya. Mereka biasanya digambarkan sebagai pribadi yang percaya diri, berani mengambil keputusan, serta mampu membuat orang lain menaruh kepercayaan.

Karakter tersebut dapat menjadi modal penting ketika mereka menjalankan pekerjaan maupun mengembangkan bisnis. Kesempatan memperoleh tanggung jawab lebih besar, menjalin kerja sama, hingga mendapatkan dukungan dari orang-orang berpengaruh dipercaya bisa terbuka melalui hubungan yang mereka bangun.

Keberuntungan Shio Naga juga tidak selalu diartikan sebagai datangnya uang dalam jumlah besar. Penghargaan, reputasi baik, dan kesempatan mengembangkan kemampuan merupakan bentuk keberhasilan lain yang dianggap membawa kesejahteraan.

Agar keberuntungan tersebut tetap terjaga, pemilik Shio Naga disarankan untuk tidak mudah terlena dengan pencapaian. Sikap rendah hati, kemampuan mengendalikan ego, dan kebijaksanaan dalam menggunakan kekayaan menjadi hal penting untuk diperhatikan.

2. Shio Ayam

Shio Ayam dikenal mempunyai karakter disiplin, teliti, dan tidak suka membuang waktu. Dalam fengshui, shio ini dikaitkan dengan elemen logam yang melambangkan ketegasan, ketepatan, serta tanggung jawab.

Orang yang lahir di bawah naungan Shio Ayam umumnya digambarkan sebagai sosok yang mempunyai kebiasaan bekerja secara teratur. Mereka cenderung menyelesaikan tanggung jawab tepat waktu dan tidak mudah menunda pekerjaan yang harus segera dituntaskan.

Kebiasaan tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa Shio Ayam memiliki peluang bagus dalam urusan finansial. Mereka lebih mengandalkan usaha nyata dibandingkan hanya menunggu keberuntungan datang dengan sendirinya.

Dalam dunia pekerjaan, ketelitian dan konsistensi dapat membantu mereka memperoleh kepercayaan dari atasan maupun rekan kerja. Sementara dalam bisnis, kemampuan mengatur pekerjaan secara sistematis berpotensi mendukung perkembangan usaha.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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