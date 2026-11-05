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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 5 November 2026 | 17.35 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Kamis, 5 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com – Zodiak scorpio merasa bahagia dan puas. Hari ini adalah hari yang sangat baik untuk mempererat hubungan dengan orang-orang terkasih. 

Lakukan sesuatu yang baru dan mengamati bagaimana pengaruhnya terhadap kesejahteraanmu. Untuk hari ini, hindari melakukan hal-hal penting dan fokuslah untuk bersenang-senang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Kamis, 5 November 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak scorpio harus mempertimbangkan keputusan untuk melamar seseorang dan tidak terlalu terburu-buru. Terkait karir, kreativitas dan ide-ide inovatif scorpio akan membantu rekan kerja.

Sementara itu, jagalah tingkat stres tetap rendah dan jangan sampai mudah terbawa oleh ketegangan. Pada ranah keuangan, cobalah realistis dan hadapi pengeluaran yang tak terduga dengan tenang.

Cinta Scorpio

Jika masih lajang dan sedang mempertimbangkan untuk melamar seseorang, mungkin scorpio perlu sedikit bersabar hari ini. Jika orang tersebut belum terlalu dekat, scorpio harus mempertimbangkan kembali keputusan hari ini dan tidak terlalu terburu-buru. 

Karir Scorpio

Hari ini, kreativitas dan ide-ide inovatif scorpio akan sangat membantu orang-orang di sekitar. Scorpio akan mampu membantu beberapa individu atau kelompok lain yang sedang berjuang untuk memecahkan masalah. 

Editor: Hanny Suwindari
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