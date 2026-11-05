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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 5 November 2026 | 18.19 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 5 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Pertimbangkan untuk berlangganan buletin alternatif. Zodiak gemini akan menemukan beberapa informasi menakjubkan yang belum tentu diketahui oleh masyarakat umum. 

Pengetahuan adalah kekuatan dan sebagian besarnya cukup terbatas. Cobalah mencari berita dari komunitas yang lebih luas. Beberapa informasi arus utama tidak cukup dapat diandalkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 5 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu mempertimbangkan komitmen yang serius jika ingin memperkuat hubungan dengan pasangan. Terkait karir, jangan sampai terlibat dalam pertengkaran dengan orang lain pada hari ini.

Sementara itu, gemini akan mendapat keuntungan jika menjadikan berenang sebagai rutinitas. Terkait keuangan, lakukan investasi di bidang properti dengan bijak agar memperoleh keuntungan jangka panjang.

Cinta Gemini

Memikirkan pasangan, kemungkinan akan membuat hubungan romantis gemini penuh dengan gairah. Sudah saatnya gemini mempertimbangkan komitmen seumur hidup jika ingin memperkuat hubungan dengan pasangan. Pastikan untuk memahami dengan jelas apa yang gemini inginkan dari hubungan ini. 

Karir Gemini

Gemini perlu menanggung kesalahan yang terus berlanjut, sehingga membuat kesal. Namun jangan khawatir, karena rintangan ini bersifat sementara dan akan berlalu. 

Editor: Hanny Suwindari
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