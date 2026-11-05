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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 5 November 2026 | 18.17 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 5 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Orang laim mungkin sulit dihadapi hari ini, zodiak virgo. Cobalah memberikan orang lain kesempatan untuk membuktikan diri, atau akan terjadi hambatan pada hampir setiap aspek kehidupanmu. 

Jangan menganggapnya sebagai kerugian atau kegagalan karakter jika harus membuat beberapa konsesi agar segala sesuatunya berjalan lancar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Kamis, 5 November 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo harus mempertimbangkan tawaran kencan yang datang dengan sangat hati-hati. Mengenai karir, carilah cara untuk mendapatkan lebih banyak pengakuan atas bakatmu dan prestasi di tempat kerja.

Sementara itu, perhatikan kesehatan dengan menghindari gorengan dan makanan cepat saji. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk melakukan pencarian dana guna melunasi hutang yang ada.

Cinta Virgo

Jika baru-baru ini menerima tawaran kencan yang mengejutkan dari seorang teman, manfaatkan waktu ini untuk mempertimbangkannya dengan sangat hati-hati. 

Jangan membuat keputusan tergesa-gesa, karena pilihan ini datang secara tiba-tiba. Jangan ragu meminta waktu untuk mempertimbangkan tawaran ini dan mendiskusikannya dengan teman dan keluarga.

Karir Virgo

Editor: Hanny Suwindari
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