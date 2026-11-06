Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Muhammad Rais Raya
Jumat, 6 November 2026 | 10.35 WIB

3 Zodiak yang Punya Hoki Besar di November 2026, Harapannya Banyak Berakhir Jadi Kenyataan

Ilustrasi Keberuntungan Hidup di Tahun Ini (freepik) - Image

Ilustrasi Keberuntungan Hidup di Tahun Ini (freepik)

JawaPos.com - Keberuntungan hidup memang bisa datang kapan saja tanpa pernah ada yang bisa memastikan.

Sekalipun begitu ada banyak hal yang bisa memengaruhi baik-buruknya nasib seseorang, salah satunya sikap dalam kehidupan sehari-hari.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri dikatakan ada segelintir orang yang punya keberuntungan besar sehingga hidupnya mendapat banyak keberkahan. 

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan akan punya hoki besar di November 2026 saat harapannya banyak berakhir jadi kenyataan.

1. Zodiak Aries

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak libra dikatakan akan punya keberuntungan di paruh kedua tahun kuda api ini.

Astrolog meyakini, di bulan November 2026 ini mereka akan memperoleh banyak kemudahan dalam apa yang tengah dikerjakan.

Mereka malahan berkesempatan mewujudkan keinginannya untuk membeli motor atau mobil baru. 

Rezeki mereka akhirnya dicukupkan hingga bisa merealisasikan mimpi yang telah lama mereka pendam.

2. Zodiak Sagitarius

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kasus Akses Ilegal, Insanul Fahmi Desak Tersangka A Bongkar Keterlibatan Pihak Lain - Image
Entertainment

Kasus Akses Ilegal, Insanul Fahmi Desak Tersangka A Bongkar Keterlibatan Pihak Lain

Jumat, 6 November 2026 | 03.42 WIB

Listyo Sigit Ditangkap Atas Kasus Penyadapan Presiden, Jokowi: Nanti Kita Tunggu - Image
Politik

Listyo Sigit Ditangkap Atas Kasus Penyadapan Presiden, Jokowi: Nanti Kita Tunggu

Jumat, 6 November 2026 | 00.18 WIB

Kasus ISPA di Mappi Papua Selatan Tinggi Akibat Karhutla, Menurun Usai Hujan - Image
Berita Daerah

Kasus ISPA di Mappi Papua Selatan Tinggi Akibat Karhutla, Menurun Usai Hujan

Kamis, 5 November 2026 | 23.25 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang

6

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

7

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

8

Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?

9

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

10

8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore