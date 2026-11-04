Rezeki Mengalir Deras, 6 Shio Ini Konon Berpeluang Mendapatkan Keuntungan Besar

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Mendapatkan tambahan penghasilan dan peningkatan kondisi keuangan tentu menjadi harapan banyak orang. Terlebih jika kesempatan tersebut datang dari arah yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan gambaran peruntungan yang berbeda-beda. Ada kalanya beberapa shio dikaitkan dengan peluang finansial yang lebih menjanjikan, mulai dari bonus pekerjaan, keuntungan bisnis, hingga kesempatan investasi.

Keberuntungan tersebut juga digambarkan bisa muncul melalui kemampuan pribadi, kerja keras, serta keberanian dalam mengambil kesempatan yang tersedia.

Dilansir dari SunSigns, terdapat enam shio yang diramalkan memiliki peluang mendapatkan peningkatan rezeki dan keberuntungan finansial. Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut?

1. Shio Kuda

Pemilik shio Kuda dikenal memiliki semangat tinggi, mandiri, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai tantangan.

Karakter yang penuh energi tersebut dipercaya menjadi salah satu modal untuk membuka jalan menuju keberhasilan finansial.

Dalam ramalan astrologi Tiongkok, shio Kuda berpeluang mendapatkan tambahan pemasukan melalui perkembangan karier, promosi jabatan, maupun proyek sampingan yang mulai menunjukkan hasil positif.

Tidak hanya itu, peluang keuntungan juga bisa datang dari investasi atau pekerjaan yang sebelumnya belum memberikan hasil maksimal.

2. Shio Monyet

Shio Monyet identik dengan kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi dalam berbagai keadaan.

Mereka dipercaya memiliki kelebihan dalam menemukan kesempatan yang mungkin tidak disadari oleh orang lain.