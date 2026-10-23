In This Economy! Keuntungan Belanja Mingguan Bikin Pengeluaran Lebih Terkontrol

JawaPos.com - Pernahkah anda berbelanja dengan jumlah yang sama seperti biasanya, tetapi harga yang harus dibayar kini terasa semakin mahal?.

Kondisi tersebut membuat banyak orang perlu lebih cermat dalam mengatur pengeluaran, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Salah satu cara yang bisa anda pertimbangkan adalah dengan menerapkan belanja mingguan.

Belanja mingguan kini menjadi pilihan banyak orang untuk mengatur pengeluaran.

Aktivitas belanja mingguan biasanya dilakukan saat weekend, hari libur, atau ketika persediaan kebutuhan hidup mulai menipis.

Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, pendapatan yang stagnan, serta berbagai kewajiban finansial yang harus dipenuhi, belanja mingguan bisa menjadi salah satu strategi untuk mengelola keuangan dengan lebih cermat.

In this economy, melansir informasi dari laman finansialku dikutip pada (22/10) belanja mingguan dapat menjadi alternatif realistis dibandingkan belanja bulanan.