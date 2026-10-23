In This Economy! Keuntungan Belanja Mingguan Bikin Pengeluaran Lebih Terkontrol

Ilustrasi bahan kebutuhan pokok. (Magnific)
JawaPos.com - Pernahkah anda berbelanja dengan jumlah yang sama seperti biasanya, tetapi harga yang harus dibayar kini terasa semakin mahal?.
Kondisi tersebut membuat banyak orang perlu lebih cermat dalam mengatur pengeluaran, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Aktivitas belanja mingguan biasanya dilakukan saat weekend, hari libur, atau ketika persediaan kebutuhan hidup mulai menipis.
Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, pendapatan yang stagnan, serta berbagai kewajiban finansial yang harus dipenuhi, belanja mingguan bisa menjadi salah satu strategi untuk mengelola keuangan dengan lebih cermat.
In this economy, melansir informasi dari laman finansialku dikutip pada (22/10) belanja mingguan dapat menjadi alternatif realistis dibandingkan belanja bulanan.
Dengan membeli kebutuhan selama seminggu, anda bisa mengatur pengeluaran berdasarkan kebutuhan yang lebih dekat dan mengurangi risiko membeli barang berlebihan.
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Jawa Pos
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