Tak Selalu Harus Bekerja Keras, 7 Weton Ini Konon Punya Tuah Tibo Sugih

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang. Salah satu istilah yang cukup dikenal adalah tibo sugih, yaitu kepercayaan mengenai datangnya kemakmuran dan rezeki dari berbagai arah.

Menurut penafsiran primbon Jawa, ada beberapa weton yang dipercaya memiliki peruntungan finansial cukup baik. Mereka digambarkan mudah memperoleh kesempatan, mendapatkan pertolongan dari orang lain, hingga menemukan peluang usaha yang membawa keuntungan.

Keberuntungan tersebut bukan berarti seseorang bisa mendapatkan kekayaan tanpa bekerja atau berusaha. Sebaliknya, tibo sugih lebih sering dimaknai sebagai kemudahan dalam menemukan jalan rezeki, baik melalui hubungan sosial, kemampuan pribadi, maupun kesempatan yang datang secara tidak terduga.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki keberuntungan dalam urusan rezeki dan kemakmuran menurut primbon Jawa.

Berikut daftar weton yang dimaksud.

1. Jumat Legi, Dipercaya Mudah Mendapatkan Peluang Rezeki

Jumat Legi menjadi salah satu weton yang dalam kepercayaan primbon Jawa dikaitkan dengan kemudahan memperoleh kemakmuran.

Orang yang lahir pada weton ini dipercaya memiliki pembawaan yang tenang dan mampu membangun hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya.

Peluang rezeki mereka sering dikaitkan dengan pertemanan, jaringan sosial, maupun bantuan dari orang-orang yang tidak terduga.