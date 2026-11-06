Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Muhammad Rais Raya
Jumat, 6 November 2026 | 10.26 WIB

3 Weton yang Siap Beri Kejutan di Akhir Tahun 2026, Kekayaannya Bakal Melejit Tinggalkan Teman-Teman

Weton yang diramalkan akan punya banyak duit di November 2026 saat akhir tahun kekayaannya meningkat pesat. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan akan punya banyak duit di November 2026 saat akhir tahun kekayaannya meningkat pesat. (dok: magnific)

JawaPos.com - Dalam hidup ini setiap orang tentu punya masanya masing-masing, baik dalam hal baik maupun buruk.

Meski begitu, tanpa adanya usaha atau tidak lanjut, masa-masa keemasan yang datang bisa saja berlalu begitu saja.

Paruh kedua tahun 2026 ini sendiri bisa menjadi momentum perubahan bagi segelintir orang hingga akhirnya hidupnya bis akian bersinar.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan siap memberi kejutan di akhir tahun 2026 saat kekayaannya melejit tinggalkan teman-temannya. 

1. Weton Selasa Wage 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Wage biasanya merupakan orang yang gigih.

Menurut perhitungan, mereka yang berweton satu ini bisa saja mengejutkan banyak pihak melalui peluang yang datang.

Di akhir tahun 2026 ini, mereka yang berwirausaha sangat mungkin akan mengalami kemajuan pesat dalam bisnis yang dikelola.

Jatuh bangun menghadapi kegagalan pun akhirnya membuat mereka sampai pada titik bisa meraup banyak keuntungan karena kesuksesan bisnis.

2. Weton Jumat Pon 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dari Kerja Keras Menuju Kekayaan, 8 Weton Ini Diprediksi Berjaya Sepanjang 2026 - Image
Zodiak

Dari Kerja Keras Menuju Kekayaan, 8 Weton Ini Diprediksi Berjaya Sepanjang 2026

Jumat, 6 November 2026 | 03.46 WIB

Rezeki Mengalir Deras! 8 Weton Ini Disebut Pembawa Keberuntungan dan Kekayaan - Image
Zodiak

Rezeki Mengalir Deras! 8 Weton Ini Disebut Pembawa Keberuntungan dan Kekayaan

Jumat, 6 November 2026 | 03.36 WIB

Hoki Finansial Berlimpah! 4 Shio Ini Konon Punya Jalan Mudah Menuju Kekayaan - Image
Zodiak

Hoki Finansial Berlimpah! 4 Shio Ini Konon Punya Jalan Mudah Menuju Kekayaan

Jumat, 6 November 2026 | 03.32 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang

6

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

7

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

8

Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?

9

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

10

8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore