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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 4 November 2026 | 22.36 WIB

Siapa Paling Hoki? Ramalan Shio Besok Kamis 5 November 2026: Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Ramalan shio besok, Kamis 5 November 2026, membawa berbagai gambaran menarik bagi pemilik Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi. 

Keempat shio ini diprediksi menghadapi dinamika kehidupan yang berbeda, mulai dari urusan asmara, peluang keuangan, perkembangan karier, hingga kondisi kesehatan.

Memasuki awal November 2026, perubahan situasi dapat menjadi kesempatan bagi setiap pemilik shio untuk mengevaluasi langkah dan memperbaiki rencana ke depan. 

Ada yang perlu lebih berani mengambil keputusan, sementara sebagian lainnya disarankan untuk mengutamakan kesabaran sebelum memanfaatkan peluang yang datang.

Shio Monyet dikenal cerdas, kreatif, dan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik. Karakter tersebut dapat membantu menghadapi situasi yang membutuhkan pemikiran cepat. 

Sementara itu, Shio Ayam identik dengan kedisiplinan, ketelitian, dan perhatian terhadap detail yang dapat mendukung perjalanan karier maupun keuangan.

Di sisi lain, Shio Anjing dikenal memiliki kesetiaan dan rasa tanggung jawab tinggi, terutama dalam menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat. 

Adapun Shio Babi sering dikaitkan dengan sifat murah hati, optimistis, dan kemampuan menikmati kehidupan.

Lantas, bagaimana peruntungan Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi besok? 

Apakah Kamis ini membawa peluang rezeki, kebahagiaan asmara, dan kemajuan karier, atau justru ada tantangan yang perlu diantisipasi?

Simak ramalan lengkap keempat shio tersebut berdasarkan aspek asmara, keuangan, karier, dan kesehatan berikut ini.

Ramalan shio merupakan interpretasi astrologi untuk hiburan dan refleksi, bukan kepastian mengenai kejadian yang akan dialami seseorang.

Dilansir dari Astrology.com, berikut gambaran ramalan harian Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi untuk Kamis, 5 November 2026.

1. Shio Monyet

Asmara

Editor: Novia Tri Astuti
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