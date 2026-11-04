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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 4 November 2026 | 16.44 WIB

Ramalan Shio Besok Kamis 5 November 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

Ramalan Shio besok Kamis 5 November 2026. (Magnific) - Image

Ramalan Shio besok Kamis 5 November 2026. (Magnific)

JawaPos.com – Ramalan shio untuk besok, Kamis, 5 November 2026, patut dibaca sebelum Anda memulai seluruh aktivitas harian.

Hari tersebut dipengaruhi tanda Kambing yang membuat orang menjadi lebih menuntut dan mudah berubah suasana hati.

Unsur Air Yin turut hadir sehingga perasaan terasa lebih lembut, namun juga gampang membuat Anda ragu.

Sebagian zodiak cina mendapat kabar baik di sisi asmara, sedangkan lainnya perlu lebih sabar menghadapi persoalan kecil.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Rabu (4/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi Besok Kamis 5 November 2026.

1. Kuda

Jangan terlalu memikirkan masalah kecil, sebab hari Kambing membuat orang menuntut dan mudah berubah suasana hati.

Kekacauan rumah bisa memicu kesal, namun energi air Yin membawa harmoni dan perasaan luhur dalam hidup.

Editor: Novia Tri Astuti
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