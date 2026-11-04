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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 4 November 2026 | 23.07 WIB

Ramalan Shio Monyet untuk Besok Kamis 5 November 2026: Keberuntungan Meningkat, Finansial Terbuka

Ilustrasi Shio Monyet (magnific) - Image

Ilustrasi Shio Monyet (magnific)

JawaPos.com - Pemilik Shio Monyet diprediksi memiliki kemampuan lebih baik dalam membaca peluang dan menemukan keuntungan dari berbagai situasi.

Ketajaman berpikir serta rasa ingin tahu yang tinggi membantu Anda menyaring informasi penting dan menentukan langkah yang tepat.

Hari ini, cobalah lebih fokus pada pencapaian kecil yang memberikan manfaat nyata.

Mulai dari menerima pembayaran, mengumpulkan masukan, hingga menyimpan informasi berharga yang dapat digunakan untuk kepentingan masa depan. Jangan biarkan kesempatan sederhana berlalu begitu saja.

Angka 9 menjadi angka keberuntungan yang dapat menginspirasi Anda untuk lebih teratur dalam menjalankan aktivitas.

Sementara itu, warna putih dipercaya membawa kejernihan pikiran, sedangkan arah utara menjadi simbol ketenangan dan fokus.

Tingkat harmoni Shio Monyet berada di angka 54 persen, dengan keberanian mencapai 37 persen. Adapun persentase keberuntungan berada di angka 71 persen.

Meski peluang positif cukup terbuka, Anda tetap perlu mengendalikan pengeluaran dan menghindari keputusan yang dilakukan secara terburu-buru.

Editor: Novia Tri Astuti
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