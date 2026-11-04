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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 4 November 2026 | 17.40 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 4 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Zodiak pisces perlu merenungkan tindakan dan pilihan. Pisces harus meluangkan waktu untuk bersantai setelah mengalami kekacauan selama beberapa hari terakhir di tempat kerja maupun di rumah. Carilah kedamaian di dalam diri sendiri. 

Bermeditasilah atau bergabunglah dengan kelompok yang berfokus pada pertumbuhan dan penyembuhan batin. Pisces pasti akan melihat perbedaan dalam diri dan merasa senang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Rabu, 4 November 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces berhasil meyakinkan orang tua tentang kesesuaian calon pasangan. Terkait karir, pisces harus menghadapi para pesaing secara efektif.

Sementara itu, pisces harus meningkatkan aktivitas fisik untuk mencapai kebugaran. Terkait keuangan, jangan takut mengambil risiko karena spekulasi keuangan yang dilakukan saat ini akan membuahkan hasil.

Cinta Pisces

Jika hari ini berusaha meyakinkan orang tua tentang kesesuaian calon pasangan, kemungkinan besar pisces akan berhasil. Jangan terlalu menekan karena mereka mungkin akan menentang. Sebaiknya, bersikaplah lembut dan jujur agar mereka menyetujui pilihan pasanganmu.

Karir Pisces

Jika menerima penghargaan atas prestasi di tempat kerja, maka pisces perlu berhati-hati terhadap persaingan di dalam maupun di luar perusahaan. 

Editor: Hanny Suwindari
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