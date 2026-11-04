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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 4 November 2026 | 19.40 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 4 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin sedikit gelisah hari ini. Kemampuan diplomasi sagitarius mungkin akan diuji, jadi kendalikan emosimu hari ini. Sagitarius mungkin merasa banyak orang mencoba mengganggu wilayah atau melanggar batasanmu. 

Alih-alih melampiaskan emosi, cobalah mencari cara untuk menghentikan mereka. Keluarkan teknik diplomasi dan komunikasi yang jelas untuk menyampaikan pesan.

Konflik hukum yang telah berlangsung lama dan mungkin menjadi sumber kekhawatiran dan kecemasan bagi zodiak capricorn, akhirnya akan berakhir menguntungkan. Capricorn akan kembali ke rutinitas tanpa gangguan. 

Melakukan perjalanan bersama keluarga adalah ide yang bagus guna menyegarkan dan memberi capricorn waktu istirahat yang sangat dibutuhkan dari kerasnya kehidupan sehari-hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Rabu, 4 November 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius bisa  karena hubungan dengan pasangan mendapat persetujuan penuh dari keluarga. Terkait karir, sagitarius harus bangga pada diri sendiri atas segala pencapaian yang telah diraih.

Sementara itu, lakukan latihan ringan atau yoga untuk meredakan rasa sakit pada punggung. Pada ranah keuangan, sagitarius akan mendapatkan keuntungan finansial yang cukup besar dan reputasi profesional yang baik.

Cinta Sagitarius

Sagitarius akan merasakan kebahagiaan luar biasa karena hubungan dengan pasangan mendapat persetujuan penuh dari keluarga. 

Editor: Hanny Suwindari
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