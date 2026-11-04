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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 4 November 2026 | 17.05 WIB

Ramalan Zodiak Leo 4 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin kesulitan untuk fokus pada hal-hal serius dengan energi planet yang ceria hari ini.

Leo ingin memastikan semuanya berjalan lancar, karena ingin menghabiskan malam yang sempurna bersama orang yang spesial. Tak heran jika leo sulit berkonsentrasi, karena malam yang luar biasa sedang menanti.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Rabu, 4 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo akan berhasil meyakinkan orang tua tentang perasaan terhadap pasangan saat ini. Terkait karir, berhati-hatilah tekanan konstan dari para pesaing mulai sedikit mengikis kepercayaan diri leo.

Sementara itu, leo akan merasa lega setelah belakangan ini mengalami masalah pada punggung atau pinggul. Terkait keuangan, periode ini tepat untuk meluncurkan ide yang telah leo pikirkan selama beberapa waktu.

Cinta Leo

Leo mungkin merasa bingung mengenai pernikahan, karena berada di bawah tekanan orang tua. Jangan menyerah pada tekanan dari luar dan ikuti saja intuisimu. Pada akhirnya, leo akan berhasil meyakinkan orang tua tentang perasaan terhadap pasangan saat ini.

Karir Leo

Biasanya leo cukup percaya diri, tetapi tekanan konstan dari para pesaing mulai sedikit mengikisnya. Tenangkan pikiran dan jangan biarkan mereka membuatmu patah semangat. 

Editor: Hanny Suwindari
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