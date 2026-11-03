7 Shio yang Diprediksi Punya Jalan Rezeki Lancar dan Kehidupan Penuh Kemewahan

Shio yang ditakdirkan hidup bergelimang kemewahan seumur hidup
JawaPos.com – Kepercayaan mengenai shio dalam astrologi Tiongkok masih menarik perhatian banyak orang. Selain dipercaya menggambarkan karakter dan kepribadian, shio juga kerap dikaitkan dengan keberuntungan, perjalanan karier, hingga kondisi finansial seseorang.
Dalam berbagai kepercayaan, ada sejumlah shio yang dianggap memiliki energi keberuntungan lebih kuat sehingga diyakini berpeluang menikmati kehidupan berkecukupan dan penuh kemudahan.
Perpaduan antara lambang hewan dengan lima elemen, yakni kayu, api, tanah, logam, dan air, juga dipercaya memberikan pengaruh tersendiri terhadap karakter serta perjalanan hidup seseorang.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki peruntungan baik dalam urusan kekayaan, kemakmuran, dan kenyamanan hidup. Berikut daftarnya.
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Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, kewibawaan, kejayaan, dan keberuntungan. Ketika dipadukan dengan elemen kayu, shio ini dipercaya memiliki energi positif yang berkaitan dengan pertumbuhan dan kemakmuran.
Elemen kayu melambangkan perkembangan, kesuburan, serta kemampuan untuk terus membangun sesuatu yang lebih besar. Kombinasi Naga dan Kayu pun dipercaya mencerminkan sosok yang memiliki peluang besar untuk mencapai kesuksesan finansial.
Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Bahkan, dalam situasi sulit sekalipun, selalu ada peluang atau bantuan yang dapat menjadi jalan untuk kembali bangkit.
Shio Tikus dengan elemen air dipercaya mempunyai kombinasi karakter yang cerdas, gesit, dan pandai membaca peluang. Tikus dikenal memiliki kemampuan memanfaatkan kesempatan, termasuk dari situasi yang mungkin tidak diperhatikan orang lain.
Sementara itu, elemen air melambangkan keluwesan, kemampuan beradaptasi, dan kecerdasan dalam menghadapi perubahan.
Perpaduan keduanya diyakini membuat seseorang mampu menemukan berbagai cara untuk memperoleh penghasilan. Mereka juga digambarkan tidak mudah kehabisan ide ketika menghadapi persoalan keuangan.
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