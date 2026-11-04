Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Aquarius dan Pisces 4 November 2026

JawaPos.com - Zodiak aquarius merasa lesu dan kurang bersemangat hari ini. Rasa lesu ini mungkin membuat aquarius tidak mampu mengerjakan tugas-tugas penting.

Sebaliknya, cobalah menjadi pendengar yang baik hari ini. Tidak apa-apa duduk dan mendengarkan orang lain. Menjelang akhir hari, aquarius mungkin akan bersantai bersama teman-teman dekat guna membantu meningkatkan semangat.

Zodiak pisces perlu merenungkan tindakan dan pilihan. Pisces harus meluangkan waktu untuk bersantai setelah mengalami kekacauan selama beberapa hari terakhir di tempat kerja maupun di rumah. Carilah kedamaian di dalam diri sendiri.

Bermeditasilah atau bergabunglah dengan kelompok yang berfokus pada pertumbuhan dan penyembuhan batin. Pisces pasti akan melihat perbedaan dalam diri dan merasa senang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Rabu, 4 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius mungkin akan sibuk mengatur persiapan pernikahan hari ini. Terkait karir, bangun dan motivasi semua anggota tim untuk melakukan rapat kelompok.

Sementara itu, waspadai batuk, pilek, atau sakit tenggorokan yang bisa saja terjadi hari ini. Pada sisi keuangan, cobalah membuat anggaran untuk meningkatkan pendapatan sekaligus prospek keuangan.

Cinta Aquarius