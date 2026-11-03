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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Rabu, 4 November 2026 | 03.10 WIB

Beban Ekonomi Mulai Terangkat, 5 Weton Ini Diramal Dihampiri Keberuntungan Besar

seseorang yang finansialnya berangsur membaik./Freepik/freepik - Image

seseorang yang finansialnya berangsur membaik./Freepik/freepik

JawaPos.com – Menjelang penghujung tahun, harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik semakin besar. Salah satu hal yang banyak dinantikan adalah perubahan kondisi ekonomi, terutama bagi mereka yang selama ini berjuang menghadapi berbagai tantangan finansial.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran peruntungan seseorang. Berdasarkan perhitungan Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki peluang mendapatkan kelancaran rezeki ketika memasuki periode tertentu.

Keberuntungan tersebut digambarkan hadir melalui berbagai jalan, mulai dari kesempatan pekerjaan baru, perkembangan bisnis, dukungan relasi, hingga pemasukan tambahan yang sebelumnya tidak diperkirakan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki peruntungan finansial cukup baik menjelang akhir tahun. Berikut daftar dan gambaran keberuntungannya.

1. Senin Pahing – Peluang Baru Membuka Jalan Kesuksesan

Pemilik weton Senin Pahing dikenal memiliki karakter pekerja keras, tekun, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, menjelang akhir tahun menjadi periode yang cukup menjanjikan bagi weton ini. Kesempatan yang sebelumnya sulit ditemukan dipercaya mulai bermunculan dari berbagai arah.

Peluang tersebut bisa berupa tawaran pekerjaan yang lebih menjanjikan, kesempatan mengembangkan usaha sampingan, hingga bertambahnya kepercayaan dari orang-orang di lingkungan profesional.

Hubungan sosial yang semakin luas juga dipercaya dapat memberikan keuntungan tersendiri. Dari pertemanan dan jaringan baru, pemilik weton Senin Pahing berpeluang menemukan kesempatan untuk meningkatkan penghasilan.

Kunci keberuntungan: Berani mencoba kesempatan baru dan tidak takut mengembangkan kemampuan.

Potensi rezeki: Pengembangan bisnis dan peningkatan karier profesional.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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