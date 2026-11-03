Punya Hati Lembut dan Kuat! 7 Weton Ini Dikenal Sabar Menghadapi Cobaan Hidup

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai cara tersendiri dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Ada yang mudah menyerah ketika mengalami kegagalan, tetapi ada pula yang tetap tegar, sabar, dan menerima keadaan dengan hati lapang.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, karakter seseorang terkadang dikaitkan dengan weton atau kombinasi hari kelahiran dan pasaran Jawa.

Primbon Jawa menggambarkan beberapa weton memiliki kecenderungan sifat sabar, rendah hati, serta keikhlasan yang kuat ketika menghadapi berbagai persoalan.

Orang-orang dengan karakter tersebut dipercaya tidak mudah menyalahkan keadaan. Mereka lebih memilih memperbaiki diri, terus berusaha, dan menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan.

Dilansir dari akun YouTube Njowo Rato, terdapat tujuh weton yang dikenal memiliki sifat sabar dan ikhlas menurut Primbon Jawa. Berikut ulasannya.

1. Selasa Pahing — Teguh Pendirian dan Tidak Mudah Menyerah Selasa Pahing memiliki jumlah neptu 12, hasil penjumlahan nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai karakter kuat serta kesetiaan tinggi terhadap orang-orang yang disayanginya.

Dalam menjalani kehidupan, mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah kehilangan semangat meskipun harus menghadapi kegagalan berulang kali.

Sifat suka menolong juga menjadi salah satu kelebihan yang melekat pada weton ini. Mereka cenderung tidak tega melihat orang lain mengalami kesulitan.