Punya Hati Lembut dan Kuat! 7 Weton Ini Dikenal Sabar Menghadapi Cobaan Hidup

Weton yang dikenal paling sabar dan ikhlas menurut primbon jawa
JawaPos.com – Setiap orang mempunyai cara tersendiri dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Ada yang mudah menyerah ketika mengalami kegagalan, tetapi ada pula yang tetap tegar, sabar, dan menerima keadaan dengan hati lapang.
Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, karakter seseorang terkadang dikaitkan dengan weton atau kombinasi hari kelahiran dan pasaran Jawa.
Primbon Jawa menggambarkan beberapa weton memiliki kecenderungan sifat sabar, rendah hati, serta keikhlasan yang kuat ketika menghadapi berbagai persoalan.
Orang-orang dengan karakter tersebut dipercaya tidak mudah menyalahkan keadaan. Mereka lebih memilih memperbaiki diri, terus berusaha, dan menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan.
Dilansir dari akun YouTube Njowo Rato, terdapat tujuh weton yang dikenal memiliki sifat sabar dan ikhlas menurut Primbon Jawa. Berikut ulasannya.
Selasa Pahing memiliki jumlah neptu 12, hasil penjumlahan nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Pahing sebesar 9.
Pemilik weton ini dipercaya mempunyai karakter kuat serta kesetiaan tinggi terhadap orang-orang yang disayanginya.
Dalam menjalani kehidupan, mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah kehilangan semangat meskipun harus menghadapi kegagalan berulang kali.
Sifat suka menolong juga menjadi salah satu kelebihan yang melekat pada weton ini. Mereka cenderung tidak tega melihat orang lain mengalami kesulitan.
Perpaduan keteguhan hati, keterampilan, dan semangat pantang menyerah dipercaya menjadi bekal bagi mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam
Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022