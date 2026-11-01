Meski Berkali-kali Diuji, 7 Weton Ini Tetap Sabar dan Pantang Menyerah

JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menghitung hari kelahiran, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter dan kepribadian seseorang.

Salah satu sifat yang sering dibahas dalam perhitungan Primbon Jawa adalah kesabaran dan keikhlasan. Kedua sikap tersebut dianggap sebagai bagian penting dalam menjalani kehidupan, terutama ketika seseorang menghadapi berbagai kesulitan dan cobaan.

Orang yang memiliki kesabaran tinggi biasanya dipercaya mampu mengendalikan emosi, tidak mudah menyerah, serta tetap tenang ketika menghadapi persoalan. Sementara itu, keikhlasan membuat seseorang lebih mudah menerima keadaan tanpa kehilangan semangat untuk terus berusaha.

Menariknya, sejumlah weton dipercaya mempunyai karakter tersebut sehingga dikenal berhati lapang, suka menolong, dan tidak mudah mengeluh meskipun kehidupan yang dijalani penuh tantangan.

Dikutip dari akun YouTube Njowo Rato, terdapat tujuh weton yang dikenal memiliki sifat sabar dan ikhlas berdasarkan penafsiran Primbon Jawa. Berikut daftar dan karakteristiknya.

1. Selasa Pahing Selasa Pahing memiliki jumlah neptu 12, yang berasal dari nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, pemilik weton ini dikenal mempunyai pendirian kuat serta kesetiaan tinggi, khususnya dalam hubungan rumah tangga.

Perjalanan hidup mereka dipercaya tidak selalu berjalan mulus. Berbagai kegagalan dan kesulitan mungkin datang silih berganti. Meski demikian, mereka digambarkan tetap memiliki semangat untuk bangkit dan membantu orang lain yang membutuhkan.

Sikap pantang menyerah, keteguhan hati, serta kemampuan yang terus dikembangkan dipercaya menjadi bekal bagi Selasa Pahing untuk meraih kehidupan yang lebih baik.