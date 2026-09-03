Dikenal Tabah, 5 Weton Ini Paling Tegar Hadapi Cobaan Hidup

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton sering kali dikaitkan dengan sifat dan karakter seseorang.

Ada beberapa weton yang dipercaya memiliki kekuatan batin luar biasa, terutama dalam hal kesabaran dan keikhlasan. Justru karena sifat itu, mereka mampu menjadikan cobaan sebagai jalan menuju kesuksesan.

Dilansir dari YouTube BELAJAR BERSAMA79, berikut lima weton yang dikenal paling sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian hidup.

1. Sabtu Pon Dengan neptu 16, Sabtu Pon berada dalam naungan spiritual yang memberi keteguhan hati. Mereka dikenal pekerja keras, tahan banting, dan selalu fokus mencari solusi. Keyakinan bahwa penderitaan tidak berlangsung selamanya membuat mereka optimis menghadapi rintangan.

2. Minggu Pahing Neptu 14 menjadikan Minggu Pahing sosok yang percaya diri dan tangguh. Meski menghadapi kesulitan berat, mereka jarang mengeluh. Optimisme tinggi membuat mereka tetap produktif di tengah tekanan.

3. Senin Pon Memiliki neptu 11, Senin Pon dikenal rendah hati dan rela berkorban demi orang lain. Mereka tabah menghadapi penderitaan, selalu mencari hikmah dari setiap ujian, dan berusaha menemukan solusi konstruktif.

4. Kamis Wage Dengan neptu 12, Kamis Wage memiliki budi pekerti luhur. Mereka mampu menangani tugas berat tanpa menyalahkan keadaan. Kesadaran bahwa banyak orang lain yang lebih menderita membuat mereka bersyukur dan tetap tegar.