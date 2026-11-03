Hidup Makin Makmur, 6 Shio Ini Dipercaya Selalu Dikelilingi Peluang Rezeki Tak Terduga

seseorang yang masa depan cerahnya telah menunggu./Freepik/drobotdean
JawaPos.com – Memiliki kehidupan mapan dengan kondisi keuangan yang berkecukupan tentu menjadi impian banyak orang. Namun, setiap individu mempunyai perjalanan berbeda dalam mencapai kesuksesan dan kemakmuran.
Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, tahun kelahiran yang dilambangkan melalui shio dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, keberuntungan, hingga perjalanan finansial seseorang.
Menariknya, ada sejumlah shio yang digambarkan mempunyai daya tarik keberuntungan sehingga kesempatan memperoleh rezeki seolah selalu hadir dalam kehidupan mereka.
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Mulai dari peluang bisnis, bantuan orang sekitar, hingga kesempatan karier yang menjanjikan, berbagai hal tersebut dipercaya menjadi jalan terbukanya kemakmuran.
Bukan berarti mereka bisa mendapatkan kekayaan tanpa melakukan usaha. Namun, karakter positif dan kemampuan memanfaatkan kesempatan diyakini membuat perjalanan menuju kesuksesan terasa lebih mudah.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki prospek kehidupan cerah dan sering dikaitkan dengan keberuntungan finansial menurut astrologi Tiongkok.
Berikut daftar enam shio yang menarik untuk diketahui.
Pemilik shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan serta kemampuan berpikir cepat ketika menghadapi berbagai situasi.
Mereka termasuk pribadi yang mudah beradaptasi dan mampu menemukan kesempatan di tengah kondisi yang kurang menguntungkan.
Dalam urusan keuangan, kecermatan menjadi salah satu keunggulan utama shio ini. Mereka cenderung memperhatikan peluang kecil yang mungkin dilewatkan orang lain.
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Jawa Pos
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