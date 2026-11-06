Rezeki Tak Terduga November 2026: 6 Shio Ini Didatangi Orang Baik dan Berpeluang Menerima Uang Besar

Menurut pembacaan ramalan shio, 6 shio berikut berpeluang menerima rezeki dari orang terdekat.

Sumbernya bisa berupa pasangan, gebetan, sahabat, keluarga, bahkan atasan di tempat kerja.

Namun, yang menarik, rezeki tersebut dikaitkan dengan karakter masing-masing shio, bukan semata-mata keberuntungan.

Mari simak satu per satu, lalu periksa apakah shio Anda termasuk di dalamnya yang dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen.

1. Shio Ular: Pendiam, Tekun, dan Pandai Merayu

Shio Ular dikenal sebagai sosok yang tidak banyak bicara, tetapi gemar bekerja dan mengutamakan hasil.

Anda tergolong rajin dan tidak suka bermalas-malasan, meskipun emosi mudah terpancing dan cepat pula mereda.

Di sisi lain, pemikiran Anda kadang berubah-ubah mengikuti suasana hati. Dalam urusan asmara, Anda sangat setia dan rela melakukan banyak hal demi pasangan.

Pada November 2026, shio Ular diramalkan menerima bantuan keuangan yang cukup besar dari orang baik.

Dana tersebut dapat meringankan beban utang, cicilan, atau kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, jaga sikap baik Anda dan tetap bijak mengelola uang yang datang.

2. Shio Tikus: Petualang, Cerdik, dan Apa Adanya

Shio Tikus berjiwa petualang, cerdas, dan cerdik, serta tampil apa adanya tanpa dibuat-buat.

Namun, Anda cenderung ceroboh, mudah lupa, dan kerap menyepelekan sesuatu.