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Penulis: Muhammad Rais Raya
Minggu, 8 November 2026 | 10.42 WIB

3 Zodiak yang Diramalkan Mudah Dapat Duit di November 2026, Akhir Tahun Ada aja Rezekinya

Zodiak yang diramalkan mudah mendapat duit di November 2026 saat akhir tahun ada saja rezekinya. (dok: magnific) - Image

Zodiak yang diramalkan mudah mendapat duit di November 2026 saat akhir tahun ada saja rezekinya. (dok: magnific)

JawaPos.com - Mendapatkan kemudahan dalam mencari rezeki tentu jadi salah satu kenikmatan dalam hidup.

Banyak yang tidak menyadari kalau mendapatkan berbagai kemudahan dalam mencari penghidupan itu jadi satu hal yang mahal bagi sebagian orang.

Paruh kedua tahun ini sendiri diprediksi ada segelintir yang mungkin mendapatkan hoki sehingga diberikan banyak peluang dalam mendapatkan rezeki.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan mudah mendapat duit di November 2026 saat akhir tahun ada saja rezekinya. 

1. Zodiak Libra

Dalam penerawangan astrolog, bulan November 2026 ini akan jadi periode yang menyenangkan bagi mereka yang berzodiak libra.

Astrolog meyakini, di paruh kedua tahun kuda api ini mereka dimungkinkan mendapatkan banyak peluang dalam mendapatkan uang.

Pundi-pundi rupiah dimungkinkan bisa hadir melalui banyak jalan baru yang memang mendadak muncul di hadapan mereka. 

Bila mau memanfaatkan, bukan tidak mungkin kalau kekayaan yang dimiliki seketika bisa ikut terdongkrak naik.

2. Zodiak Scorpio

Editor: Setyo Adi Nugroho
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