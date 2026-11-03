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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 3 November 2026 | 21.11 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 3 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Terdapat tanda perkembangan positif bagi zodiak gemini. Seseorang yang gemini percayai akan memberikan kenyamanan yang sangat dibutuhkan di masa dilema ini. 

Bantuan dan bimbingan adalah yang gemini butuhkan untuk keluar dari situasi yang menantang dan kembali ke jalur yang benar. Gemini mungkin dipenuhi rasa syukur karena memiliki sistem pendukung yang luar biasa. Pastikan untuk berterima kasih atas dukungan dari mereka.

Zodiak cancer sedang merasa lebih condong ke spiritualitas. Fokus hari ini adalah menemukan jati diri. Saat berhasil berdamai dengan diri sendiri, keseimbangan dan harmoni akan mendominasi. 

Jika mengalami masalah, cancer perlu menyelidiki penyebabnya dan mempertimbangkan apa yang mungkin salah. Cancer harus menggunakan kesempatan ini untuk menjauh dari hiruk pikuk kehidupan dan menata batin.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Selasa, 3 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini sebaiknya berhati-hati agar tidak terlibat dalam hubungan dengan lebih dari satu orang. Terkait karir, semangat dan produktivitas memungkinkan gemini untuk mengatasi rintangan yang diberikan oleh pesaing.

Sementara itu, waspadai cedera ringan ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Terkait keuangan, lakukan investasi di bidang properti dengan bijak agar memperoleh keuntungan jangka panjang.

Cinta Gemini

Berhati-hatilah jika berada dalam situasi yang rumit. Jangan sampai terlibat dalam hubungan dengan lebih dari satu orang. Pikirkan tindakanmu dengan sangat hati-hati dan buatlah pilihan yang bijak. Rumput di seberang sana tidak selalu lebih hijau, jadi bersikaplah realistis dalam membuat keputusan hari ini. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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