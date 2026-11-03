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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 3 November 2026 | 21.05 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 3 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak aquarius harus menjaga kesehatan untuk menghindari masalah. Kemungkinan aquarius sedang rentan sakit. Meskipun merasa tidak enak badan, aquarius tidak boleh menyia-nyiakan hari ini.

Hari ini adalah kesempatan terbaik bagi aquarius untuk meraih lebih banyak kesuksesan dalam karier. Aquarius dapat menemukan kreativitas dalam tugas yang paling menginspirasi.

Segala sesuatunya tidak berjalan lancar bagi zodiak pisces. Pisces sangat bersemangat untuk memperbaiki keadaan dan masalah yang terjadi selama beberapa waktu. Cobalah untuk dengan tulus menyelesaikan masalah yang ada. 

Lakukan upaya untuk menjadikan rumah dan kantor sebagai tempat yang hangat dan ramah. Memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar adalah esensi dasar untuk menjalani kehidupan yang damai. 

Ketika mau berbagi pikiran dengan jujur, semua orang akan memahami perspektif pisces. Pemahaman hanya akan berkembang ketika semua orang saling menghormati dan mempercayai.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Selasa, 3 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Jika masih lajang, ini adalah hari yang tepat bagi zodiak aquarius untuk menarik perhatian seseorang. Terkait karir, cobalah untuk tetap tenang saat seseorang mungkin ingin berkonflik dengan aquarius.

Sementara itu, ada baiknya aquarius melakukan olahraga ringan untuk tetap aktif dan sehat. Pada sisi keuangan, cobalah membuat anggaran untuk meningkatkan pendapatan sekaligus prospek keuangan.

Cinta Aquarius

Editor: Setyo Adi Nugroho
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