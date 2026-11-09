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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 9 November 2026 | 23.45 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Selasa, 10 November 2026: Nasihat Berharga, Rencana Masa Depan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Pisces perlu menjalani hari esok dengan lebih sabar dan tidak terburu-buru mengejar hasil dari setiap rencana yang sedang diperjuangkan.

Selasa membawa kesempatan bagi Pisces untuk melihat kembali tujuan jangka panjang, memperbaiki cara mengambil keputusan, serta mendengarkan masukan dari orang-orang yang memiliki pengalaman lebih banyak.

Saran dari orang tua, guru, atasan, atau sosok yang selama ini menjadi panutan bisa memberikan sudut pandang baru ketika Pisces sedang mempertimbangkan langkah penting.

Dalam urusan pekerjaan, kemampuan untuk menerima arahan akan membantu Pisces menyusun strategi yang lebih matang.

Tidak semua persoalan harus diselesaikan sendiri, terutama ketika ada hal yang membutuhkan pengetahuan atau pengalaman yang belum sepenuhnya dimiliki.

Sementara itu, kehidupan asmara membutuhkan perhatian melalui komunikasi yang hangat dan kesediaan untuk memahami perasaan pasangan.

Pisces sebaiknya tidak membiarkan kesibukan atau perbedaan pandangan membuat hubungan terasa berjarak.

Bagi yang masih lajang, hari esok juga dapat menjadi kesempatan untuk memperluas pergaulan tanpa harus terburu-buru menentukan arah hubungan.

Dari sisi keuangan, rencana perjalanan, kebutuhan keluarga, maupun pengeluaran untuk kegiatan tertentu perlu diperhitungkan dengan cermat.

Editor: Novia Tri Astuti
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