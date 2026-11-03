Ramalan Zodiak Leo 3 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific)
JawaPos.com - Saat menavigasi kehidupan emosional, zodiak leo mungkin merasa telah melakukan upaya besar selama sebulan terakhir. Leo bersedia berdamai serta telah melakukan yang terbaik untuk menjaga keharmonisan.
Berdasarkan energi langit hari ini, leo mungkin ingin menjadi lebih spontan. Sisi yang giat dan nekat dari leo telah kembali.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Selasa, 3 November 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo sebaiknya tidak mencari kenyamanan dengan orang lain jika tidak ingin mendatangkan masalah. Terkait karir, berhati-hatilah dan cobalah untuk tidak terlibat dalam perselisihan di tempat kerja.
Sementara itu, hindari berada di dekat air karena kecelakaan yang berhubungan dengan air mungkin terjadi. Terkait keuangan, periode ini tepat untuk meluncurkan ide yang telah leo pikirkan selama beberapa waktu.
Cinta Leo
Sebaiknya leo tidak mencari kenyamanan dengan orang lain karena hal itu hanya akan mendatangkan masalah. Kepuasan jangka pendek akan kalah dibandingkan dengan hal-hal negatif yang akan terjadi.
Leo perlu menunjukkan komitmen dan kesetiaan kepada pasangan. Hindari semua gangguan yang tampaknya menggoda.
Karir Leo
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