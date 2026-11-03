Siap-Siap Panen Rezeki! 4 Weton Ini Diramalkan Dihampiri Keberuntungan Finansial

JawaPos.com – Keberuntungan dalam urusan finansial menjadi salah satu hal yang diharapkan banyak orang. Setiap orang tentu ingin mendapatkan kehidupan yang lebih mapan, memiliki penghasilan cukup, serta memperoleh kesempatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran sering dikaitkan dengan gambaran karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Melalui perhitungan hari dan pasaran kelahiran, Primbon Jawa dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai potensi rezeki yang dimiliki seseorang.

Menariknya, ada beberapa weton yang diyakini mempunyai peruntungan istimewa dalam urusan keuangan. Mereka disebut berpeluang mendapatkan rezeki dari berbagai arah, bahkan melalui kesempatan yang datang secara tiba-tiba.

Keberuntungan tersebut dipercaya berkaitan dengan karakter pribadi, ketekunan dalam bekerja, serta nilai neptu dan weton yang dimiliki sejak lahir.

Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat empat weton yang menurut ramalan Primbon Jawa dipercaya berpotensi memperoleh uang kaget dan rezeki dalam jumlah besar. Berikut ulasannya.

1. Weton Minggu Wage – Dipercaya Memiliki Pintu Rezeki dari Berbagai Arah Pemilik weton Minggu Wage dikenal mempunyai semangat kuat dan kemauan besar untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Mereka biasanya tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan dan berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan sungguh-sungguh.

Dalam perhitungan Primbon Jawa, Minggu memiliki nilai neptu lima, sedangkan Wage bernilai empat. Jika dijumlahkan, weton ini mempunyai total neptu sembilan.

Angka tersebut dipercaya membawa pengaruh positif terhadap perjalanan hidup dan keberuntungan pemiliknya.

Minggu Wage juga dikaitkan dengan naungan Wasesa Segara dan Dadi Kayu. Dalam kepercayaan Jawa, kedua naungan tersebut melambangkan keberuntungan, kemudahan, serta potensi memperoleh kehidupan yang berkecukupan.