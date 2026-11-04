Penuh Keberuntungan! 4 Weton Ini Dipercaya Punya Masa Depan Cerah dan Finansial Meningkat

JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang lebih baik, baik dari segi karier, keuangan, maupun hubungan sosial. Memasuki tahun 2026, harapan untuk mendapatkan perubahan positif dan mencapai berbagai cita-cita kembali menjadi perhatian banyak orang.

Dalam kebudayaan Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan gambaran karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Perhitungan yang menggabungkan hari dan pasaran kelahiran tersebut dikenal sebagai salah satu bagian dari tradisi Primbon Jawa.

Berdasarkan kepercayaan tersebut, terdapat beberapa weton yang dianggap mempunyai karakter positif dan peluang menjalani kehidupan lebih sejahtera.

Tahun 2026 pun dipercaya menjadi periode yang membawa kesempatan baru bagi sejumlah pemilik weton, mulai dari perkembangan usaha, kemajuan karier, hingga peningkatan kondisi finansial.

Dilansir dari laman Pandawa Cirebon, terdapat empat weton yang diramalkan berpeluang menikmati masa keberuntungan dan kesuksesan pada tahun 2026.

Berikut daftar weton yang dimaksud.

1. Minggu Kliwon, Dipercaya Memiliki Peluang Menuju Kehidupan Makmur

Orang yang lahir pada Minggu Kliwon dikenal mempunyai pendirian yang kuat, pemikiran terbuka, serta sikap bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan.

Mereka juga sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain. Kebiasaan membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan menjadi salah satu sifat positif yang melekat pada weton ini.