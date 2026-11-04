Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Lania Monica
Kamis, 5 November 2026 | 04.16 WIB

Penuh Keberuntungan! 4 Weton Ini Dipercaya Punya Masa Depan Cerah dan Finansial Meningkat

Ilustrasi weton yang diramal akan menjadi orang sukses dan punya harapan baru di tahun 2026 (Freepik) - Image

Ilustrasi weton yang diramal akan menjadi orang sukses dan punya harapan baru di tahun 2026 (Freepik)

JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang lebih baik, baik dari segi karier, keuangan, maupun hubungan sosial. Memasuki tahun 2026, harapan untuk mendapatkan perubahan positif dan mencapai berbagai cita-cita kembali menjadi perhatian banyak orang.

Dalam kebudayaan Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan gambaran karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Perhitungan yang menggabungkan hari dan pasaran kelahiran tersebut dikenal sebagai salah satu bagian dari tradisi Primbon Jawa.

Berdasarkan kepercayaan tersebut, terdapat beberapa weton yang dianggap mempunyai karakter positif dan peluang menjalani kehidupan lebih sejahtera.

Tahun 2026 pun dipercaya menjadi periode yang membawa kesempatan baru bagi sejumlah pemilik weton, mulai dari perkembangan usaha, kemajuan karier, hingga peningkatan kondisi finansial.

Dilansir dari laman Pandawa Cirebon, terdapat empat weton yang diramalkan berpeluang menikmati masa keberuntungan dan kesuksesan pada tahun 2026.

Berikut daftar weton yang dimaksud.

1. Minggu Kliwon, Dipercaya Memiliki Peluang Menuju Kehidupan Makmur

Orang yang lahir pada Minggu Kliwon dikenal mempunyai pendirian yang kuat, pemikiran terbuka, serta sikap bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan.

Mereka juga sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain. Kebiasaan membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan menjadi salah satu sifat positif yang melekat pada weton ini.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, ketulusan dan kebaikan hati tersebut dipercaya membawa keberuntungan tersendiri dalam perjalanan hidup.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Keberuntungan Selalu Menghampiri! 4 Shio Langka Ini Konon Punya Masa Depan Finansial Cerah - Image
Zodiak

Keberuntungan Selalu Menghampiri! 4 Shio Langka Ini Konon Punya Masa Depan Finansial Cerah

Selasa, 3 November 2026 | 21.49 WIB

Tak Harus ke Klinik, Ini 5 Kebiasaan yang Bisa Membantu Menjaga Gigi Tetap Cerah - Image
Lifestyle

Tak Harus ke Klinik, Ini 5 Kebiasaan yang Bisa Membantu Menjaga Gigi Tetap Cerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 06.40 WIB

5 Zodiak Punya Horoskop Cerah Jumat 25 September 2026, Saatnya Berani Mengubah Arah - Image
Zodiak

5 Zodiak Punya Horoskop Cerah Jumat 25 September 2026, Saatnya Berani Mengubah Arah

Jumat, 25 September 2026 | 21.07 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore