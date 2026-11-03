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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 3 November 2026 | 22.36 WIB

Ramalan Shio Besok Rabu 4 November 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Ramalan shio besok Rabu, 4 November 2026, membawa gambaran menarik bagi pemilik Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi. 

Memasuki pertengahan pekan, keempat shio ini dapat menghadapi dinamika berbeda dalam urusan pekerjaan, keuangan, serta kehidupan asmara.

Hari Rabu bisa menjadi momentum untuk mengevaluasi langkah yang sudah dilakukan sejak awal pekan. 

Ada peluang untuk memperbaiki strategi, menyelesaikan tanggung jawab yang tertunda, maupun membangun komunikasi yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar. 

Namun, setiap kesempatan tetap perlu disikapi dengan pertimbangan matang agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Shio Monyet dikenal cerdas dan kreatif dalam mencari solusi. Shio Ayam memiliki karakter disiplin serta teliti, sedangkan Shio Anjing identik dengan kesetiaan dan rasa tanggung jawab. 

Sementara itu, Shio Babi dikenal hangat, murah hati, dan mudah membangun hubungan dengan orang lain.

Karakter tersebut dapat menjadi gambaran mengenai cara masing-masing shio menghadapi peluang dan tantangan pada hari ini. 

Editor: Novia Tri Astuti
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