3 Bulan Lahir Ini Diprediksi Segera Jadi Prioritas dalam Hubungan, Tak Perlu Lagi Mengejar Cinta

JawaPos.com — November 2026 digambarkan sebagai periode perubahan dalam kehidupan asmara bagi sebagian orang. Setelah menghabiskan banyak waktu untuk memahami perasaan orang lain, memberikan perhatian, dan mempertahankan hubungan, mereka mulai memasuki fase ketika usaha dan kasih sayang yang diberikan berpeluang mendapatkan balasan setimpal.

Menjadi prioritas seseorang bukan hanya tentang mendapatkan perhatian lebih banyak. Hal itu juga tercermin dari kesediaan pasangan meluangkan waktu, mengingat hal-hal penting, mempertimbangkan perasaan, serta melibatkan seseorang dalam keputusan yang memengaruhi hubungan.

Dalam astrologi, perubahan dinamika hubungan tersebut dikaitkan dengan bulan kelahiran. November disebut membawa kesempatan bagi sebagian orang untuk meninggalkan hubungan yang selama ini terasa berat sebelah dan membuka ruang bagi cinta yang lebih saling menghargai.

Mereka mulai menyadari bahwa hubungan yang sehat membutuhkan usaha dari kedua belah pihak, bukan hanya satu orang yang terus berkorban. Dilansir dari Collective World, Senin (2/11/2026), ada tiga bulan kelahiran yang diprediksi memasuki fase baru dalam kehidupan percintaan. Berikut daftarnya.

1. Maret

Orang yang lahir pada Maret dikenal memiliki empati besar dan cenderung melihat sisi baik orang lain. Mereka sering memahami kesulitan orang terdekat, bahkan ketika perlakuan yang diterima justru membuat mereka kecewa.

Sikap ini terkadang membuat mereka memaklumi komunikasi yang tidak konsisten, menerima permintaan maaf tanpa perubahan nyata, hingga meyakinkan diri bahwa seseorang sebenarnya peduli meskipun tidak menunjukkannya melalui tindakan.

Pada November, mereka digambarkan mulai mampu membedakan orang yang sekadar menikmati kebaikan mereka dengan seseorang yang benar-benar ingin memberikan perhatian secara timbal balik.

Hubungan yang diharapkan bukan hanya dipenuhi kata-kata manis, tetapi juga perhatian sederhana, seperti mengingat hal penting, menanyakan kabar setelah hari yang sulit, dan berusaha memahami perasaan tanpa menganggapnya sebagai beban.