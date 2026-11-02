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Penulis: Leni Setya Wati
Selasa, 3 November 2026 | 03.56 WIB

5 Zodiak Ekstrovert yang Sukses dalam Pergaulan, Mudah Berteman dengan Siapa Saja

Ilustrasi zodiak ekstrovert (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak ekstrovert (magnific)

JawaPos.com - Setiap orang memiliki karakter berbeda ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Ada yang lebih nyaman menghabiskan waktu sendirian, tetapi ada pula yang justru merasa bersemangat ketika berada di tengah keramaian.

Kelompok kedua ini biasanya memiliki kepribadian ekstrovert yang senang bersosialisasi dan menjalin hubungan dengan banyak orang.

Dalam psikologi kepribadian, ekstroversi dan introversi merupakan dua kecenderungan yang menggambarkan cara seseorang berinteraksi dengan dunia luar.

Orang ekstrovert umumnya memperoleh energi dari aktivitas sosial, percakapan, serta pengalaman bersama orang lain.

Mereka cenderung mudah membuka pembicaraan, memperkenalkan diri lebih dahulu, dan tidak canggung ketika harus beradaptasi dengan lingkungan baru.

Menariknya, astrologi juga mengaitkan sejumlah zodiak dengan karakter yang ramah, komunikatif, dan mudah bergaul.

Mereka biasanya tidak kesulitan membangun koneksi, menikmati percakapan panjang, hingga membuat suasana pertemuan menjadi lebih hidup.

Lantas, zodiak apa saja yang dikenal memiliki kepribadian ekstrovert dan pandai menjalin hubungan sosial? Berikut lima di antaranya seperti dilansir dari YourTango.

1. Gemini (21 Mei–21 Juni)

Editor: Hanny Suwindari
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