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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 18 Agustus 2026 | 20.22 WIB

9 Ucapan Ciri Khas Orang yang Sulit Diajak Berteman Menurut Psikologi

Ucapan ciri khas orang yang sulit diajak berteman menurut psikologi./Magnific/ rawpixel.com - Image

Ucapan ciri khas orang yang sulit diajak berteman menurut psikologi./Magnific/ rawpixel.com

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa sebagian orang memang sulit diajak berbicara karena sikapnya yang cenderung merasa superior.

Mereka kerap membuat orang lain merasa tidak nyaman akibat sikap yang penuh rasa berhak tanpa alasan jelas.

Orang dengan tipe seperti ini biasanya berbicara dengan cara yang kasar dan cenderung meremehkan orang lain.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (17/8), berikut sembilan ucapan ciri khas yang biasa diucapkan orang yang sulit diajak berteman dalam kesehariannya.

1. "Enak ya jadi kamu"

Rasa cemburu dan kesedihan yang tidak terkendali sering kali terlihat jelas dari cara seseorang berbicara.

Mereka dapat mengalihkan atau bahkan merusak kebahagiaan orang lain hanya dengan satu kalimat sederhana.

Ucapan ini digunakan untuk meremehkan pencapaian orang lain seolah keberhasilan tersebut hanya karena bantuan pihak lain.

Mereka sulit memahami bahwa setiap orang sebenarnya memiliki kendali penuh atas arah hidupnya masing-masing.

2. "Sudah kuduga akan begini"

Editor: Hanny Suwindari
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