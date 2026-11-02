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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 3 November 2026 | 03.30 WIB

Ramalan Zodiak Aries Minggu Ini 2 - 8 November 2026: Keuangan, Keberuntungan, Kesehatan dan Cinta

Ramalan Zodiak Aries Minggu ini 2 - 8 November 2026./Magnific/ pikisuperstar - Image

Ramalan Zodiak Aries Minggu ini 2 - 8 November 2026./Magnific/ pikisuperstar

JawaPos.com – Ramalan zodiak Aries untuk minggu ini, 2 sampai 8 November 2026, hadir bertepatan dengan suasana Diwali.

Bagi pemilik zodiak ini, pekan ini membawa banyak peluang sekaligus beberapa hal yang harus lebih diwaspadai.

Keuangan, kesehatan, keberuntungan, dan asmara semuanya mendapat sorotan khusus selama tujuh hari yang akan kamu jalani.

Setiap bidang memiliki saran praktis yang bisa langsung diterapkan agar hari-hari kamu berjalan tenang dan lancar.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (2/11), dijelaskan mengenai ramalan Zodiak Aries Minggu Ini 2 sampai 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, keberuntungan dan cinta.

1. Keuangan

Jumat bertepatan dengan Dhanteras, hari baik untuk berbelanja barang yang sudah kamu pikirkan dengan matang sebelumnya.

Namun, masa ini menuntut kewaspadaan ekstra sehingga kamu perlu lebih berhati-hati dalam setiap keputusan finansial penting.

Belilah hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dan jangan tergoda berbagai penawaran menarik yang bermunculan di sekitarmu.

Periksa kembali setiap pembayaran, tagihan, dan garansi produk agar tidak ada kesalahan yang merugikan dirimu nanti.

Editor: Hanny Suwindari
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