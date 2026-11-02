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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 3 November 2026 | 03.11 WIB

Ramalan Shio Kambing Minggu Ini 2 - 8 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ilustrasi Shio Kambing (magnific/tartila) - Image

Ilustrasi Shio Kambing (magnific/tartila)

JawaPos.com – Bagaimana peruntungan Shio Kambing minggu ini dalam ramalan untuk 2 sampai 8 November 2026?

Pekan ini membawa suasana baru yang menuntut kehati-hatian di berbagai sisi kehidupan.

Ramalan ini merangkum keuangan, kesehatan, karier, dan cinta supaya kamu lebih siap menjalani hari.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (2/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kambing Minggu Ini 2 sampai 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Pekan ini kamu dianjurkan melunasi sisa tagihan lama sebelum mulai merencanakan berbagai investasi baru yang menjanjikan.

Anggap angka 8 sebagai pengganda, sehingga periksa pengeluaran dua kali dan gandakan jumlah tabunganmu secara perlahan.

Benda berwarna hijau seperti pulpen atau buku catatan keuangan membantu menstabilkan arus uangmu dari arah selatan.

Kebijaksanaan sebesar 60 persen membantumu mencermati syarat dan ketentuan sebelum menandatangani perjanjian apa pun yang diajukan.

Keberanian sebesar 77 persen mendukungmu bernegosiasi demi memperoleh suku bunga yang lebih ringan bagi keuanganmu sendiri.

Editor: Hanny Suwindari
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