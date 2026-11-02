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Penulis: Muhammad Rais Raya
Selasa, 3 November 2026 | 03.14 WIB

3 Shio yang Dikenal Paling Mandiri Ramalannya Telah Keluar, Akhir Tahun 2026 akan Penuh Rezeki

Ilustrasi Shio dengan Rezeki Melimpah (magnific) - Image

Ilustrasi Shio dengan Rezeki Melimpah (magnific)

JawaPos.com - Keberuntungan dikatakan akan datang menghampiri orang-orang yang punya jiwa kemandirian.

Di paruh kedua tahun kuda api ini, ada segelintir orang yang hidupnya dekat dengan berbagai keberkahan.

Salah satu yang bisa dirasakan yakni kemudahan dalam memperoleh berbagai macam rezeki khususnya materi.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio mandiri yang diramalkan di akhir tahun 2026 hidupnya akan penuh rezeki dan banyak uang.

1. Shio Naga 

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio naga akan meraih banyak sukses di akhir tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, selain karena kemandirian mereka akhirnya bisa memperoleh banyak pundi-pundi rupiah karena adanya hal lain.

Kematangan dalam berpikir sehingga bisa menentukan atau memutuskan satu perkara dengan bijak jadi modal penting.

Sebab di keadaan yang serba tidak pasti ini, keputusan tepat akan sangat menentukan ke mana arah hidup ke depannya akan berjalan.

2. Shio Kuda 

Editor: Hanny Suwindari
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