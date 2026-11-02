Ramalan Shio Anjing Minggu Ini 2 - 8 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

JawaPos.com – Ramalan Shio Anjing Minggu ini menghadirkan banyak pesan penting yang pantas kamu cermati dengan penuh perhatian.

Periode 2 sampai 8 November 2026 diwarnai dorongan untuk menutup urusan lama dan memulai langkah baru.

Sifat setia dan jujur yang melekat padamu akan menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai perubahan tersebut.

Setiap bidang kehidupanmu mendapat sorotan, mulai dari keuangan, kesehatan, karier, hingga urusan percintaan yang cukup sensitif.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (2/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Anjing Minggu Ini 2 sampai 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Urusan keuanganmu pekan ini menuntut ketegasan untuk menyelesaikan hal-hal yang selama ini terus menggantung tanpa kejelasan.

Periksa kembali kontrak atau langganan lama yang sudah tidak memberi manfaat apa pun bagimu saat ini.

Jika perlu dihentikan, lakukan pembatalan dengan tenang dan terukur tanpa terbawa emosi sesaat ataupun rasa bersalah.