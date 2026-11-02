Ramalan Karier Zodiak Capricorn Senin, 2 November 2026: Ketelitian Jadi Kunci Kesuksesan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Perjalanan karier Capricorn pada Senin, 2 November 2026, membutuhkan sikap lebih cermat dalam menyelesaikan berbagai tanggung jawab.
Sejumlah pekerjaan yang berkaitan dengan dokumen, administrasi, maupun komunikasi profesional mungkin menuntut perhatian ekstra agar tidak menimbulkan kesalahan.
Meski tugas yang dihadapi terlihat sederhana, ketidaktelitian dalam menyampaikan informasi atau mengambil keputusan bisa memicu persoalan yang sebenarnya dapat dihindari.
Karena itu, Capricorn sebaiknya tidak terburu-buru dan mulai membiasakan diri memeriksa setiap pekerjaan sebelum diselesaikan.
Capricorn perlu mengutamakan ketelitian ketika berhadapan dengan pekerjaan yang membutuhkan keakuratan informasi.
Sebelum mengirimkan laporan, menyetujui dokumen, atau memberikan jawaban kepada pihak lain, pastikan seluruh keterangan sudah diperiksa dengan baik.
Jangan menganggap pemeriksaan ulang sebagai pekerjaan yang membuang waktu karena kebiasaan tersebut justru dapat mencegah kesalahan yang berpotensi menghambat proses kerja.
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Jawa Pos
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