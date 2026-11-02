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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 3 November 2026 | 01.28 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Senin, 2 November 2026: Jangan Abaikan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Padatnya aktivitas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan dapat membuat Capricorn kurang memperhatikan kondisi kesehatan pada Senin, 2 November 2026.

Keinginan mencapai berbagai target mungkin membuatmu lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dibandingkan memberikan kesempatan kepada tubuh untuk beristirahat.

Jika kebiasaan tersebut terus berlangsung, energi bisa lebih cepat terkuras dan konsentrasi berisiko menurun ketika menjalani aktivitas berikutnya.

Karena itu, Capricorn perlu mulai menyeimbangkan kesibukan dengan kebutuhan fisik maupun emosional agar kondisi tubuh tetap terjaga.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Senin, 2 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn sebaiknya tidak menganggap waktu istirahat sebagai sesuatu yang bisa dikorbankan demi menyelesaikan seluruh pekerjaan.

Meskipun memiliki banyak rencana dan tanggung jawab, tubuh tetap membutuhkan kesempatan untuk memulihkan energi setelah menjalani aktivitas sepanjang hari.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kebiasaan tidur.

Editor: Novia Tri Astuti
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